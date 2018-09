Sorpreso nel bosco con la droga: arrestato dopo una colluttazione con i Carabinieri

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato ieri pomeriggio, venerdì 28 settembre, a Coltano, un marocchino 24enne per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno proceduto a un controllo nell’aria boschiva a ridosso della Strada Provinciale 58 e, una volta visto lo straniero, lo hanno fermato e perquisito.

Il giovane ha tentato invano la fuga, ingaggiando anche una breve colluttazione con i militari. Una volta bloccato, a suo carico sono stati sequestrati 17 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Dopo le formalità, l’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza e, in sede di convalida, celebrata stamani, sabato 29 settembre, in tribunale, il giudice ha disposto il suo accompagnamento in carcere.