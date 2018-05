Alla guida drogato, nasconde cocaina in bocca per evitare il controllo: arrestato

E' stato fermato e controllato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisa, nella notte appena trascorsa, tra martedì 15 e mercoledì 16 maggio, un cittadino italo-cileno di 32 anni. L'uomo stava procedendo a bordo della propria auto lungo l'Aurelia a Migliarino (Vecchiano), quando, alla vista dei militari dell'Arma, ha nascosto in bocca un involucro. Una volta fermato ha ingaggiato una rapida colluttazione con i Carabinieri che lo stavano controllando e ha lanciato l'involucro in un campo adiacente alla strada.

I militari sono poi riusciti a bloccare il 32enne e a recuperare l'involucro, che conteneva quattro dosi di cocaina da un grammo ciascuna.

Successivi accertamenti hanno permesso di appurare anche lo stato di alterazione del 32enne, che aveva assunto stupefacenti prima di mettersi alla guida.

L'uomo è stato così arrestato per detenzione di stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.