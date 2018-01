Pontedera: trovato con la droga nelle mutande

E' stato arrestato ieri sera, 11 gennaio, a Pontedera, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, un 19enne marocchino per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Il ragazzo, sorpreso a cedere un grammo di cocaina a un giovane del luogo, è stato perquisito dai militari e trovato in possesso di altri 4 grammi, suddivisi in 7 dosi, della stessa sostanza stupefacente, nascosti nelle parti intime, oltre a 150 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità, il giovane marocchino è stato accompagnato presso il proprio domicilio, in regime di arresto, in attesa del rito direttissimo.