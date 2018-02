Con la marijuana in piazza dei Cavalieri: arrestato e rimesso in libertà

Nella tarda serata di ieri, 31 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un cittadino gambiano di 20 anni per spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, sorpreso in possesso di alcune dosi di marijuana in piazza dei Cavalieri, è stato accompagnato in caserma e poi rimesso in libertà, per l’esigua quantità di droga e su disposizione del Pubblico Ministero, in ottemperanza alle disposizioni di attuazione del codice.