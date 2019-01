Sorpreso con 8 grammi di eroina tenta la fuga: in manette

Arrestato ieri pomeriggio, 10 gennaio, dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile delle Stazioni di Pisa principale e Pisa Porta a Mare, insieme ai colleghi della Compagnia intervento operativo del 6° Battaglione 'Toscana', un tunisino di 38 anni, sorpreso in atteggiamenti sospetti in via Santa Maria.

L'uomo, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto poco dopo. Ha cercato di divincolarsi, spintonando i carabinieri fino a che non è stato definitivamente bloccato.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente complessivamente otto grammi di eroina.

Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.