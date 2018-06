Cede marijuana ad un ragazzino e tenta la fuga: arrestato

Aveva appena ceduto una dose di marijuana ad un minorenne in Piazzetta Vallerini a Pisa il gambiano di 20 anni arrestato ieri sera, 17 giugno, dai Carabinieri della Compagnia di Pisa con i colleghi della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze.

Il ragazzo alla vista dei militari ha tentato una breve fuga per disperdersi nelle vie del centro storico, ma è stato bloccato e arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità, il 20enne è stato rimesso in libertà, in adempimento alle disposizioni di attuazione del codice e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.