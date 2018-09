Sorpreso mentre cede droga ad un giovane: arrestato

E' stato arrestato sabato sera, 22 settembre, dai Carabinieri, un cittadino senegalese di 26 anni, sorpreso mentre cedeva a un giovane del posto una dose di hashish di circa un grammo. A seguito di perquisizione personale, sono state rinvenute dai militari altre dosi di stupefacente per 5 grammi complessivi fra hashish e marijuana. Il giovane è così finito in manette per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente ed è stato accompagnato in carcere, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.