Sorpreso con eroina in centro: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 27 maggio, nel centro storico di Pisa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un tunisino di 21 anni, in Italia senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Invitato a fermarsi, dopo essere stato individuato in atteggiamenti sospetti in zona stazione, il 21enne ha opposto resistenza cercando di sfuggire al controllo. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di eroina e di un bilancino di precisione.

E' stato così trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo, fissato per questa mattina.