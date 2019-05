Con la droga in viale Bonaini: nei guai anche una minorenne

Nella tarda serata di ieri, 30 maggio, a Pisa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un tunisino di 24 anni e contestualmente hanno denunciato, per lo stesso reato, una ragazza minorenne. I due, notati in atteggiamenti sospetti in Viale Bonaini, sono stati sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di sei involucri contenenti 2 grammi di eroina e dieci involucri contenenti 5 grammi di cocaina.



La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di ulteriori 2 grammi di hashish, di 2 grammi di eroina, di vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e di una somma di denaro pari a 6265 euro.



Il 24enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.