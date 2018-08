Trovato con la droga si scaglia contro i Carabinieri: arrestato

E' stato arrestato nella tarda mattinata di ieri, martedì 31 luglio, dai Carabinieri della Stazione di Pisa, coadiuvati da personale della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze, un romeno di 28 anni. L’uomo, controllato dai militari in Piazza dei Miracoli, è stato sorpreso in possesso di 14 dosi di marijuana, suddivisa in 11 dosi pronte per lo spaccio. Nel corso della perquisizione, il giovane ha opposto ai militari una viva resistenza fino ad essere bloccato. E' finito così in manette per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto per stamattina.

Nell’ambito dello stesso servizio, i militari hanno denunciato anche un romeno di 39 anni e un bulgaro di 23 anni, per inosservanza del foglio di via. Denunciato per ricettazione anche un tunisino di 40 anni trovato in possesso di una bicicletta, risultata rubata poche ore prima. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.