Sorpreso con la droga pronta da spacciare: arrestato

Arrestato intorno a mezzogiorno di ieri, 31 maggio, in piazzetta Vallerini, vicino a piazza dei Cavalieri, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze, un gambiano di 28 anni per detenzione di droga.

Il giovane, controllato dai militari, è stato sorpreso in possesso di circa 2,5 grammi di marijuana, suddivisa in tre dosi destinate allo spaccio, e di 150 euro, provento dell’attività illecita. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato rilasciato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in ottemperanza alle norme di attuazione del codice.