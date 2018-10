Undici dosi di marijuana pronte per lo spaccio: arrestato 44enne

Sorpreso in possesso di 11 grammi di marijuana, suddivisa in 8 dosi, è finito in manette dopo essere stato perquisito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, 5 ottobre, a Pisa. Lo spacciatore arrestato è un cittadino senegalese di 44 anni, trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto per stamattina.