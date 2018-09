Sorpreso in Galleria Gramsci con l'eroina nei calzini: arrestato

Un approfondito controllo nel pomeriggio di ieri, 13 settembre, da parte dei Carabinieri della Stazione di Pisa Porta a Mare e della Stazione di San Piero a Grado, coadiuvati dai militari impiegati nell’Operazione Strade Sicure, nelle zone più degradate del quartiere stazione.



In particolare, in Galleria Gramsci, notoriamente frequentata da persone sospette, è stato controllato un tunisino di 24 anni, sorpreso in possesso di circa 90 grammi di eroina, suddivisa in due involucri, che teneva nascosti uno in un calzino e l’altro in uno zainetto. In una scarpa, poi, i militari hanno trovato un’ulteriore dose di cocaina e, sempre nello zaino, un bilancino di precisione. Dopo le formalità di rito, il 24enne è stato accompagnato in carcere, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.