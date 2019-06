Getta cocaina dal finestrino a Pontedera: arrestato

Nel corso della nottata i Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno arrestato un tunisino 50enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, alla guida della propria auto, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in via della Misericordia, alla vista dei militari ha lanciato dal finestrino un involucro, poi recuperato, contenente 5 grammi di cocaina. Nel corso della successiva perquisizione personale è stata rinvenuta la somma di oltre 500 euro, sottoposta a sequestro poichè ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.