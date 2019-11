Trovato con oltre un chilo di marijuana: arrestato 35enne

E' stato arrestato a Pontedera un 35enne serbo, pregiudicato: l'accusa è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera insieme ai colleghi della Stazione di Ponsacco e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pisa San Rossore. Dopo una perquisizione disposta dall’Autorità Giudiziaria e condotta sull’uomo, i militari hanno rinvenuto più di 1 kg di marijuana e 22 grammi di hashish, 1 bilancina di precisione e la somma contante di 80 euro ritenuta provento di spaccio.

L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo disposto per domani.