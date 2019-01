Pontedera, cede cocaina a due tossicodipendenti: arrestato

Nella tarda serata di sabato 19 gennaio a Pontedera, i carabinieri hanno arrestato un 22enne marocchino per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto di reati di microcriminalità e al degrado urbano, il giovane è stato sorpreso in via Enrico De Nicola mentre cedeva una dose di cocaina, del peso di oltre un grammo, a due tossicodipendenti, in seguito segnalati alla Prefettura di Pisa quali assuntori.



Nel corso della successiva perquisizione personale, eseguita nei confronti del 22enne, sono state rinvenute ulteriori quattro dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa quattro grammi, nonché la somma contante di 510 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, che si è tenuto questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.