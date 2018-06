Pontedera, sorpreso con la droga: arrestato pusher

E' stato arrestato ieri pomeriggio, 25 giugno, a Pontedera, dai Carabinieri della locale Stazione, insieme ai militari della Compagnia di intervento Operativo di Firenze e del Nucleo Cinofili di San Rossore, un senegalese di 34 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, perquisito, è stato sorpreso con addosso diversi grammi di marijuana suddivisi in dosi. Durante la perquisizione domiciliare, a suo carico sono stati anche rinvenuti e sequestrati due bilancini digitali di precisione e diverso materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.



Dopo le formalità, il 34enne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per stamattina.