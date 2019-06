Sorpreso con la droga nel bosco: arrestato 34enne

Arrestato nella tarda serata di ieri, mercoledì 26 giugno, dai Carabinieri a Pontedera un marocchino di 34 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel contesto di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto in collaborazione con personale del 6° Battaglione Toscana ed unità cinofile del Nucleo di Pisa San Rossore, al termine di un’attività di osservazione in una zona boschiva, i militari hanno individuato e bloccato tra la fitta vegetazione l’extracomunitario, trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 13 grammi, di uno smartphone attraverso il quale il 34enne manteneva i contatti con gli acquirenti e della somma di 105 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nelle immediate vicinanze i militari hanno rinvenuto materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo fissato per stamattina.