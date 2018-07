Pontedera: vede il cane antidroga e getta via le dosi pronte per lo spaccio

Controlli antispaccio e antidegrado ieri sera, 3 luglio, nelle zone particolarmente sensibili e maggiormente frequentate a Pontedera.

Nel corso del servizio svolto dai Carabinieri della locale Compagnia, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, in Piazza Unità D’Italia, alla vista del cane antidroga, un marocchino di 26 anni ha tentato di disfarsi di una busta di plastica che conteneva nove grammi di marijuana e quattro di cocaina, già divisa in dosi pronte per lo spaccio.

Il giovane è stato così fermato e accompagnato in caserma dove è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito è stato rimesso in libertà ai sensi dell’art. 121 Norme di Attuazione del CPP.