Cede hashish ad un assuntore: arrestato 29enne pluripregiudicato

E' stato formalizzato nelle prime ore di questa mattina dai Carabinieri di Pontedera l'arresto di un 29enne marocchino pluripregiudicato che era stato bloccato subito dopo aver ceduto alcuni grammi di hashish ad un assuntore del luogo. La droga è stata sequestrata insieme ad una modica somma di denaro contante ritenuta provento di attività di spaccio.

L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per oggi.