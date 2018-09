Sorpreso nel bosco con dieci grammi di cocaina: arrestato

Controlli nei boschi di Montecastello, nel comune di Pontedera, ieri sera, 5 settembre, da parte dei Carabinieri della locale Stazione, insieme a quelli del Nucleo Cinofili di Pisa-San Rossore e della Compagnia Intervento Operativo del Battaglione 'Toscana'.

Nel corso del servizio è stato arrestato un cittadino marocchino di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato sorpreso in possesso di 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e della somma di 180 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Dopo le formalità di rito il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo disposto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.