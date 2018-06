Pontedera, droga in casa da spacciare per la Notte Bianca: arrestato stalker

Gli agenti di Polizia del Commissariato di Pontedera si sono presentati a casa sua per notificare la misura degli arresti domiciliari, ma nell'abitazione hanno trovato una 'sorpresa'. Il giovane, un 24enne italiano residente nella stessa città della Vespa, e destinatario dei domiciliari per continue minacce e violenze nei confronti della sua ex, una ragazza 20enne italiana e del suo nuovo fidanzato, che aveva perseguitato e aggredito anche fisicamente in diverse occasioni, aveva in casa un grosso quantitativo di droga, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate nel fine settimana quando a Pontedera era prevista la Notte Bianca. Trovati anche strumenti e sostanze da taglio.

Così per il giovane, che aveva continuato a seguire la ex anche dopo l’emissione del provvedimento di allontanamento emesso dal Tribunale di Pisa, sono scattate le manette per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo il giudizio direttissimo è stato sottoposto agli arresti domiciliari fino alla nuova udienza per il reato di spaccio e successivamente, alla scadenza, sarà risottoposto agli arresti domiciliari per il reato di condotte persecutorie, salvo che non debba espiare una pena detentiva più gravosa.