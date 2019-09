Hashish, bilancini e oltre 2mila euro: arrestati e rimessi in libertà

Nella serata di sabato 21 settembre a Riparbella, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Volterra hanno arrestato due italiani di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, sono stati sorpresi in possesso di 147 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente ed una somma di oltre 2000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Espletate le formalità di rito, i due giovani sono stati rimessi in libertà, come disposto dall’autorità giudiziaria.