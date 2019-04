Droga e soldi nella baracca: arrestato

Arrestato la notte scorsa, tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile, a San Miniato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, un cittadino marocchino 32enne per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo, dopo essere stato notato dai militari uscire con fare sospetto da un annesso agricolo adiacente alla sua abitazione, è stato sottoposto ad un’accurata perquisizione, successivamente estesa al luogo da dove 'furtivamente' proveniva.

E proprio nell'annesso agricolo sono stati rinvenuti:

13 grammi di cocaina ripartiti in 6 distinte dosi;

24 grammi di hashish ripartiti in 3 distinte dosi;

220,00 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio;

un telefono cellulare;

materiale vario (bilancia di precisione, rotolo e ritagli di buste in cellophane) utile per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, espletate formalità rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato per stamattina.