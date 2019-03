Con 14 grammi di eroina alla stazione: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 13 marzo, a San Miniato, i Carabinieri hanno arrestato un nigeriano di 20 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane straniero è stato controllato nei pressi della stazione ferroviaria ed è stato trovato in possesso di sei involucri contenenti eroina, per un peso complessivo di 14 grammi.

Dopo le formalità di rito, il 20enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto per questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.