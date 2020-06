Associazione finalizzata allo spaccio di droga: in manette 38enne

I Carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno tratto in arresto stamani, 13 giugno, un 38enne, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso in spaccio di droga, reati commessi nella provincia di Pisa dal luglio 2013 al giugno 2014. I militari hanno rintracciato l’uomo, notificandogli un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Firenze. Il 38enne è stato accompagnato al Don Bosco di Pisa dove dovrà scontare una pena di 4 anni e 9 mesi.

