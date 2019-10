Sorpreso con 25 involucri di cocaina: arrestato

E' stato arrestato dai Carabinieri a Santa Maria a Monte un 42enne cittadino albanese, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari della locale Stazione, con i colleghi dell’Unità Cinofila Antidroga di San Rossore, hanno controllato l’individuo. La perquisizione ha permesso il rinvenimento di 25 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 30 grammi ed una somma contante di 6260 euro, ritenuta provento di attività illecita.

Droga e contanti sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato accompagnato presso le Camere di Sicurezza dell’Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per stamattina.