Doppio scambio di droga in Sant'Antonio: nuovo blitz della Polizia

Proseguono le attività della Polizia di Stato finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle attività criminali nel quartiere Sant’Antonio dove, da qualche tempo, si è spostata l’area di spaccio del centro della città.

Gli uomini della sezione Narcotici della Squadra Mobile, dopo numerose attività di appostamento e osservazione della zona che, nel corso degli ultimi giorni, hanno già portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia di altri tre per reati commessi in materia di spaccio, ieri, 6 settembre, hanno effettuato nuovi controlli.



Così nel primo pomeriggio sono stati notati i movimenti sospetti di uno straniero che provenendo da piazza Sant’Antonio si è avvicinato ad un gruppetto di connazionali posizionati al di sotto dell’albero dei giardinetti adiacenti alle mura di via Nino Bixio. In quel momento, l’uomo ha iniziato ad interloquire con un'altra persona di carnagione scura vestita con una felpa e un cappellino rosso, dialogo che aveva tutta l’aria di essere, secondo i poliziotti, una vera e propria trattativa.

Dopo qualche minuto, terminata la fase della negoziazione, il ragazzo con il cappellino ha raccolto dal suolo sotto i suoi piedi, alla base del muretto dove era seduto, qualcosa che poi ha messo nella mano dell’acquirente. L’acquirente successivamente ha lanciato per terra una banconota e si è allontanato dalla zona dell’acquisto sempre sotto l’occhio vigile degli investigatori.

Quando la cessione sembrava essersi conclusa, i poliziotti si sono trovati davanti a un piccolo colpo di scena. L’acquirente si è fermato a parlare con un ragazzo italiano, per qualche secondo, per poi cedere a quest’ultimo quanto gli era stato consegnato qualche minuto prima dal ragazzo con la felpa e il cappello rosso.

A quel punto gli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volante sono entrati in azione. Nell’immediatezza è stato fermato e controllato l’ultimo acquirente, trovato in possesso di 5 dosi di hashish. Il primo pusher è stato subito bloccato ed arrestato, mentre l’intermediario riusciva a sfuggire ai poliziotti, dandosi alla fuga in direzione di via Mascagni.

E' stato rintracciato un'ora dopo mentre stava per fare ingresso all’interno della Stazione. A quel punto gli agenti hanno potuto soltanto fermare e denunciare l’intermediario, un senegalese 25enne con precedenti per stupefacenti, poiché era già trascorsa la flagranza del reato.

Mentre il primo venditore, un cittadino nigeriano appena 20enne regolare sul territorio nazionale già indagato per reati violenti contro la persona, è stato, come detto, arrestato per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente. Allo straniero è stata sequestrata anche la somma di 160 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il pm di turno ha disposto per il nigeriano il rito direttissimo, da celebrarsi il giorno seguente. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’imputato la misura cautelare dell’obbligo di firma.