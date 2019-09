Calci e pugni per evitare il controllo: ferito un carabiniere

E' stato arrestato ieri sera, 13 settembre, in località 'Tre Campane' a Pontedera dai Carabinieri un 26enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, durante un servizio antidroga, è stato bloccato in una zona boschiva subito dopo aver ceduto una dose di un grammo di cocaina ad un tossicodipendente del luogo. L’immediata perquisizione personale ha consentito di rinvenire ulteriori dosi di analoga sostanza per complessivi 15 grammi, nonché una somma di 150 euro ed una bilancina di precisione.

Nelle concitate fasi dell’arresto l’extracomunitario, allo scopo di sottrarsi al controllo, ha colpito con calci e pugni un carabiniere che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina.