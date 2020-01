Sorpreso con cocaina e soldi in via Dalmazia: arrestato

Arrestato l'altra notte a Pisa dai Carabinieri un 25enne di nazionalità tunisina per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari della Stazione di Pisa Porta a Mare, coadiuvati dal personale del 6° Battaglione Carabinieri 'Toscana', hanno controllato l’uomo, sorpreso in via Dalmazia con atteggiamento sospetto; la perquisizione personale ha consentito il rinvenimento di oltre 8 grammi di cocaina, confezionata in più dosi, e della somma di 675 euro, ritenuta provento di attività di spaccio.

Il 25enne è stato arrestato e trattenuto presso le Camere di Sicurezza dell’Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo.