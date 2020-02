Droga in viale Colombo: un arresto e una denuncia

Arrestato nella notte dai Carabinieri un 21enne senegalese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato sorpreso in viale Colombo dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Pisa Porta a Mare, San Piero a Grado e Pontasserchio, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di San Rossore, in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 8 grammi e mezzo di marijuana e 65 grammi di hashish, oltre alla somma in denaro di 70 euro.

Arrestato, è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina.

Nel corso dello stesso servizio di controllo, sempre in viale Colombo, è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato un altro uomo sorpreso con 3 grammi e mezzo di hashish.