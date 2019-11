Preparano le dosi di droga in viale Gramsci: arrestati

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato ieri, 15 novembre, due tunisini entrambe 51enni e pregiudicati per spaccio di stupefacenti. I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio in zona stazione quando sono intervenuti in viale Antonio Gramsci, sorprendendoli mentre erano intenti a confezionare in dosi quasi 30 grammi di hashish.

Al momento della perquisizione sono stati trovati poi un bilancino di precisione e quasi 20 euro di denaro contante. E' scattato quindi l'arresto in flagranza di reato. L'udienza di convalida delle attività è fissata per oggi.