Fermato in Vicolo delle Donzelle con droga e contanti: arrestato

La notte scorsa, tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre, i Carabinieri della Stazione di Pisa e del 6° Battaglione Carabinieri Toscana di Firenze, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno arrestato un gambiano di 28 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, controllato in Vicolo delle Donzelle, è stato trovato in possesso di 14 grammi di marijuana e di una somma di denaro contante pari a 80 euro, ritenuta provento dell’attività illecita e perciò sottoposta a sequestro.



L’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.