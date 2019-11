Minaccia con le forbici un automobilista per estorcere 50 euro: in manette

Ha cercato di estorcere 50 euro minacciando con delle forbici un automobilista in transito. L'episodio è avvenuto la notte scorsa presso un distributore lungo la via Aurelia Nord a Pisa. A finire nei guai un transessuale brasiliano di 28 anni. Sul posto, avvisati dall'automobilista che ha chiamato il 113, sono intervenuti gli agenti della Polizia.

Il 29enne ha tentato di opporsi al controllo e gli agenti hanno dovuto utilizzare il dispositivo 'capsicum' (spray antiaggressione) in dotazione per bloccarlo.

Il brasiliano è così finito al Don Bosco per il reato di tentata estorsione aggravata.