Santa Croce sull'Arno, evade dai domiciliari: arrestato 66enne

Nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 10 ottobre, a Santa Croce Sull’Arno, i Carabinieri hanno arrestato un italiano 66enne per evasione dalla detenzione domiciliare, misura alla quale era sottoposto per una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, autorizzato ad assentarsi dalla propria abitazione in determinati momenti della giornata, è stato sorpreso lontano dalla propria casa al di fuori degli orari consentiti.



Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ricondotto presso il proprio domicilio, in attesa di essere giudicato dal Tribunale di Pisa con rito direttissimo fissato per stamattina.