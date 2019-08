Ponte a Egola, era evaso dai domiciliari: arrestato, va in carcere

Nella tarda mattinata di ieri, 30 agosto, i Carabinieri di Ponte a Egola hanno arrestato un marocchino di 21 anni, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Corte d’Appello di Firenze. Il giovane, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per furto, lo scorso 24 agosto era stato arrestato per evasione, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. Dopo le formalità di rito è stato portato al Don Bosco di Pisa.