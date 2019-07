"Ero al pronto soccorso", ma non era vero: 36enne torna ai domiciliari

E' stata arrestata domenica mattina, 14 luglio, per evasione dalla detenzione domiciliare una donna italiana di 36 anni a Pisa. A seguito di un controllo eseguito dai Carabinieri la 36enne non è stata reperita all'interno della sua abitazione. Vi ha fatto ritorno dopo diverso tempo affermando di essersi recata al pronto soccorso, circostanza risultata non vera.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata nuovamente sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina