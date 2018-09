Non rispetta i domiciliari per andare in pizzeria: arrestato per evasione

Nella serata di ieri, 8 settembre, a Nodica di Vecchiano, i Carabinieri di Migliarino hanno arrestato per evasione un cittadino italiano di 46 anni.

L'uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso assente dal proprio domicilio al momento del controllo. Dopo poco è stato rintracciato in una pizzeria del posto.

Al termine delle formalità di rito è stato di nuovo riaccompagnato presso il domicilio, in regime di arresto, in attesa del rito direttissimo programmato per la mattinata di domani.