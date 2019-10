Trovato fuori casa mentre è ai domiciliari: arrestato 53enne

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, hanno arrestato un 53enne cittadino italiano per evasione.

L'uomo, pregiudicato, è stato sorpreso a Pisa dai militari in un luogo distante dall’abitazione in cui era ristretto agli arresti domiciliari per reati contro la persona. E' stato così dichiarato in stato di arresto in flagranza, prima di essere riaccompagnato a casa e sottoposto nuovamente alla vigente misura cautelare.