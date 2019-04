Era ai domiciliari, trovato a giocare in una sala slot: arrestato per evasione

Nel pomeriggio di ieri, 15 aprile, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato un senegalese di 50 anni per evasione. Lo stesso, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso all’interno di una sala scommesse intento a giocare alle slot machine. Accompagnato in caserma, dopo le incombenze di rito, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo fissato nella mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.