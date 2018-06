Non fu malore, ma omicidio: arrestato l'ex compagno di Mara

Nella serata di ieri, 15 giugno, i Carabinieri di Navacchio hanno arrestato il 44enne ex convivente di Mara Catani Nieri, la donna 42enne trovata morta appena fuori la sua abitazione di Capannoli nell'aprile 2013. L'uomo è stato riconosciuto colpevole in via definitiva per l'accusa di omicidio preterintenzionale. La pena inflitta è di 7 anni di carcere. Adesso si trova al Don Bosco.

Fu l'arrestato a trovare riversa a terra la donna esanime. La loro storia familiare era difficile, fra difficoltà economiche e problemi di alcol. Dalla prima ipotesi di una tragica fatalità, gli accertamenti del Ris permisero il ritrovamento di tracce di sangue e residui organici sotto le unghie della 42enne. Poi la vicenda processuale ha accertato la colpevolezza del compagno.