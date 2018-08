Autolesionismo e botte ai Carabinieri: prima l'ospedale poi le manette

Una fuga dai Carabinieri terminata con l'arresto. A finire in manette, nel pomeriggio di ieri, 20 agosto, un cittadino albanese di 26 anni intercettato mentre si trovava a bordo di un'auto insieme ad un'altra persona, riuscita a fuggire, in via Italo Simon a Pisa.

Il 26enne ha tentato di scappare ma è stato bloccato poco dopo dai militari dell'Arma, nei confronti dei quali ha usato violenza nel tentativo di divincolarsi. Accompagnato presso il Comando, il giovane ha iniziato a compiere atti autolesionistici ed è stato così necessario accompagnarlo in ospedale, dove è stato visitato e poi dimesso. Il 26enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.