Rubò in due negozi in provincia di Pisa a novembre: arrestata a Firenze

E' stata rintracciata e arrestata ieri mattina, 2 gennaio, a Firenze, dai Carabinieri della Stazione di Pontedera una cittadina peruviana 32enne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pisa. La donna, a seguito di una articolata attività d’indagine, è stata identificata quale l’autrice di due diversi furti con destrezza commessi il primo ai danni di un negozio di articoli sportivi a Pontedera, lo scorso 3 novembre, e il secondo lo scorso 18 novembre a San Miniato, all’interno di una profumeria.



Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta parte della refurtiva nonché una borsa a tracolla, utilizzata per i due colpi nel pisano, appositamente modificata tramite rivestimento interno con carta stagnola per eludere i sistemi antitaccheggio.

La donna dovrà rispondere anche della violazione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Firenze, misura alla quale era sottoposta. E' stata così condotta presso la Casa Circondariale di Firenze a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Pisa.