Assalto ai negozi: arrestato il 're delle spaccate'

E' stato arrestato dai Carabinieri ieri sera, 15 maggio, a Navacchio, nel Comune di Cascina, un moldavo di 20 anni, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Pisa per il reato di furto.

Il giovane è infatti indagato per aver commesso sette diversi furti ai danni di esercizi commerciali soprattutto di Cascina, dal novembre 2017 al marzo 2018, tutti effettuati con la tecnica della 'spaccata'. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri infatti, il 20enne prima infrangeva la vetrata d’ingresso dei negozi con un utensile e poi, una volta introdottosi all’interno, rubava il fondo-cassa e, nell’ultimo dei casi accertati, il 7 marzo in un'attività di Pisa, anche due tablet.



Le indagini sono state condotte con l'aiuto dei sistemi di videosorveglianza degli stessi negozi o delle vie vicine: al termine della perquisizione, eseguita contestualmente all'arresto, sono stati trovati e sequestrati anche alcuni indumenti riconosciuti tra quelli utilizzati durante i furti.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.