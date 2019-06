Entra al Bazeel per rubare e ferisce il titolare con una bottiglia di vetro: arrestato

Di nuovo il Bazeel nel mirino dei malviventi. Il locale di piazza Garibaldi, più volte al centro delle cronache per furti, rapine e aggressioni, è finito nuovamente sotto l'interesse di un balordo. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa lo hanno arrestato per tentata rapina questa mattina, 4 giugno, intorno alle 6.30. L'uomo, un rumeno di 30 anni, dopo aver forzato la saracinesca della porta d’ingresso, si era introdotto all’interno del locale per poi impossessarsi del registratore di cassa, di tre bottiglie di whisky, tre scatole di vodka, due confezioni di una bibita energetica e una bottiglia di rum.



Sorpreso dal proprietario dell’esercizio commerciale, il 30enne ha afferrato e rotto una bottiglia in vetro, con la quale poi lo ha minacciato, ferendolo lievemente alle dita. Il ladro è stato poi bloccato dai Carabinieri mentre tentava la fuga.

Sia l'esercente che il malvivente sono stati accompagnati presso il Comando dell'Arma dove è stata formalizzata la querela. Il 30enne è stato arrestato e condotto presso il carcere Don Bosco a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.