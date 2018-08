Via dell'Aeroporto: ruba una bici e la scaglia contro i Carabinieri

E' stato notato la notte scorsa, tra giovedì 2 e venerdì 3 agosto, mentre stava uscendo dal cancello di un'abitazione in via dell'Aeroporto a Pisa con una bicicletta rubata poco prima. A bloccare l'uomo, un 44enne algerino, i Carabinieri: è finito in manette, ma prima ha tentato la fuga scagliando contro i militari la bici rubata.

Una volta catturato il 44enne è stato condotto in caserma, in camera di sicurezza in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno anche denunciato due italiani, di 37 e 36 anni, sorpresi alla guida sotto l'effetto di droga.