Rubò una bici e il marsupio di un camionista: in carcere

Ieri sera, 6 agosto, i Carabinieri della Stazione di Pontedera, con il supporto del Nucleo Cinofili di San Rossore e della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze, hanno localizzato e catturato, dopo un breve e vano tentativo di fuga, un italiano di 47 anni, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa, per i reati commessi lo scorso 25 luglio, quando, di prima mattina, si era introdotto nel garage di un'abitazione e aveva rubato una bicicletta. Subito dopo, aveva sottratto, da un camion che stava procedendo allo scarico merci in favore di un supermercato del posto, il marsupio del conducente, con portafogli e altri effetti personali. I Carabinieri lo avevano scovato a casa di una conoscente e arrestato.