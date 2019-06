Ruba la borsa di una turista in piazza dei Miracoli: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 26 giugno, in Piazza dei Miracoli, i Carabinieri della Stazione di Porta a Mare hanno arrestato per furto con destrezza un rumeno di 47 anni. L'uomo, dopo essersi avvicinato ad una turista sua connazionale, si è impossessato rapidamente della borsa che la donna aveva poggiato sulla scalinata del Duomo per fare una foto. Le urla della turista hanno richiamato l'attenzione dei Carabinieri presenti nell'area monumentale. I militari hanno bloccato il ladro in via Roma dopo un breve inseguimento: la refurtiva era nascosta in una sacca.

L’arrestato è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.