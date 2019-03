Deve scontare tre mesi per furto: arrestato

Nella mattinata di ieri, domenica 17 marzo, a Pisa, i Carabinieri della Stazione di San Piero a Grado hanno arrestato un italiano di 24 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. Il giovane dovrà scontare una condanna di tre mesi per furto. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso l’Istituto Penale Minorile di Firenze.