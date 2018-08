Rubò in un appartamento a Livorno: in carcere

Nel primo pomeriggio di ieri, 15 agosto, a Pisa, i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 19 anni per l’aggravamento della misura cautelare per furto in appartamento. Il giovane aveva commesso il colpo lo scorso 27 luglio a Livorno: le continue violazione della prescrizione dell’obbligo di dimora, riscontrate più volte dai militari, hanno comportato la sostituzione della misura con quella più inflittiva del carcere.